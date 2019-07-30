Ширинский р-н, , 16:36 — REGNUM

В Хакасии прошло заседание правительства республики, на котором обсудили вопрос замены насосов очистных сооружений в посёлке Жемчужный Ширинского района. Из резервного фонда региона для устранения коммунальной аварии ранее выделили 4,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 июля в республиканском правительстве.

По состоянию на 17 июля авансовый платёж был произведён в размере 75%. Срок поставки насосного оборудования — до 31 октября, пояснил и. о. замглавы Хакасии Константин Харисов.

Окончательный расчёт должны произвести в течение десяти дней после завершения всех работ. Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил Харисову взять этот вопрос на особый контроль и ускорить замену очистных сооружений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в посёлке Жемчужный, расположенном на берегу озера Шира, ввели режим ЧС. Так как сломался один из насосов на очистных сооружениях, возникла угроза попадания сточных вод в озеро Шира.

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