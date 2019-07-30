Бахчисарай, Крым, , 16:31 — REGNUM

Строители пока не смогли решить проблему водоснабжения мемориального комплекса жертвам депортации народов Крыма на железнодорожной станции «Сирень» под Бахчисараем. Об этом ИА REGNUM 30 июля сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК.

«На этапе проектирования собирались подключиться к сетям ближайшего посёлка, однако позже обнаружили, что обеспечение водоснабжением недостаточное. Сейчас прорабатываются альтернативные варианты — бурение скважины или установка накопительной ёмкости», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальный комплекс начала строить в 2016 году компания «Стройкомтех». Ввести объект в эксплуатацию должны были к концу 2019 года, однако перенесли дату открытия на май 2020 года.

Читайте также: Крымский мемориал жертвам депортации строят с опозданием

Читайте ранее в этом сюжете: У строителей мемориала в Крыму закончилась банковская гарантия