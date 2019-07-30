Махачкала, , 16:29 — REGNUM

С поддельными документами в Дагестане задержаны граждане Азербайджана и Узбекистана. Мигранты подделали штампы о пересечении государственной границы через контрольно-пропускные пункты, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе МВД республики.

С помощью поддельных штампов в паспортах нарушители планировали «узаконить» свое пребывание в России. На данный момент нелегалы находятся в центре временного содержания иностранных граждан в городе Махачкале. По УК РФ им грозит наказание вплоть до шести месяцев лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год в Дагестан через пункты пропуска государственной границы РФ въехало порядка 414 тысяч иностранных граждан. Годом ранее эта цифра составляла более 562 тысяч человек.

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