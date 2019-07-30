Гай, Оренбургская область, , 16:17 — REGNUM

В Оренбургской области перед судом предстанет руководитель фирмы за оказание услуг на территории стрелково-развлекательного комплекса, не отвечающих безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью шестилетнего ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 30 июня 2018 года Гае произошел несчастный случай. Мальчик во время празднования своего дня рождения получил серьезную травму головы. Ребенок упал с высота полутора метров на металлические конструкции.

Как выяснилось, руководитель фирмы установил на территории комплекса детский аттракцион, возле которого в земле имелись острые металлические конструкции, а на самом детском аттракционе отсутствовали перила и ограждения.

Обвиняемый вину не признал, затраты на лечение не компенсировал. Тем временем дошкольнику потребовался длительный курс лечения, сейчас проводится этап реабилитации, отметили в следственных органах.

В ходе предварительного следствия родители ребенка заявили гражданский иск на сумму 5 млн рублей. В настоящее время на имущество руководителя фирмы наложен арест на сумму около 10 млн рублей.