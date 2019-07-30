Миасс, Челябинская область, , 16:09 — REGNUM

В Челябинской области 20-летняя бывшая вожатая одного из детских лагерей Миасса будет отбывать полтора года ограничения свободы. Челябинский облсуд не стал изменять ей ранее вынесенный приговор.

Девушка была приговорена в июне. Её обвинили в причинении воспитаннику лагеря смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в июне 2018-го. Мальчик во время игры ударился головой об пол и скончался. Суд решил, что девушка грубо нарушила свою должностную инструкцию.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале вожатая лагеря получила срок за гибель ребёнка