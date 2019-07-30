Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM

В ходе начинающегося 1 августа сезона охоты в Ленинградской области охотникам разрешено добыть 369 особей бурого медведя из примерно 3000 «мишек», обитающих ныне в областных лесах.

Также в сезон охоты 2019−2020 годов санкционирована добыча 1300 лосей (общая численность — около 19−20 тысяч особей), 143 барсуков (общая численность 3100 особей), 12 рысей (всего около 300 особей).

Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов сформированы в соответствии с нормами, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии РФ. При этом лимит, выделяемый Ленинградской областью на добычу медведей, обычно используется охотниками лишь наполовину.

С 1 августа по 30 ноября на территории Ленобласти разрешена охота на бурого медведя, с 15 августа по 31 октября — на барсука, с 1 по 30 сентября на самцов лося во время гона, с 15 октября по 31 декабря — на все половозрастные группы лосей, с 1 по 7 января — на особей лося до года, с 1 октября по 29 февраля — на рысь.

На водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, а также вальдшнепа и рябчика охота разрешена с 17 августа по 15 ноября. На боровую дичь, за исключением вальдшнепа и рябчика — с 17 августа по 29 февраля. На болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами — с 25 июля по 15 ноября. На боровую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами — с 5 августа по 31 декабря.

На зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу — с 1 октября по 29 февраля. На зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу с гончими и борзыми собаками — с 15 сентября по 29 февраля. На ондатру, водяную полевку — с 1 октября по 29 февраля. На крота — с 1 августа по 25 октября, с 1 июня по 31 июля. На бобра — с 1 октября по 29 февраля. На норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного, куницу, ласку — с 1 октября по 29 февраля.

Охота на волков разрешена с 15 сентября по 29 февраля, а также в сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь при наличии разрешения на добычу птиц и (или) пушных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области будут развивать все возможности для экологического туризма в регионе, запускать новые экологические маршруты для путешественников. К числу вариантов экотуризма относят и охоту.

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