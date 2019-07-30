Магас, , 15:56 — REGNUM

В Ингушетии вынесен приговор местному жителю, 26-летнему официальному представителю четырех компаний «Текст», Лиана» «Беркат» и «Южная Торгово-строительная компания». Молодого человека признали виновным в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере и хищении 20 млн рублей из бюджета, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Мошенник вносил в отчеты, предоставляемые в Фонд социального страхования, ложные сведения о страховых случаях по беременности и родам, временной нетрудоспособности, уходу за ребенком. Денежные средства, перечисленные на основании этих документов из государственной казны на банковские счета компаний, он присваивал.

По решению суда ближайшие три года мошенник проведет в колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Ингушетии был выявлен случай хищения 3,6 млн рублей. Обвиняемой в совершении преступления стала руководитель двух компаний — «Амина» и «Камелот».