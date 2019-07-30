Токио, , 16:18 — REGNUM

В сети набирают популярность изображения реалистичных версий персонажей культового аниме Sazae-san. Герои получились настолько пугающими, что сразу привлекли внимание множества пользователей, сообщает Kotaku 30 июля.

https://twitter.com/LIKECULTURE0116/status/1155845145629057024

Пользователи Twitter пишут, что герои аниме «теперь будут преследовать их в кошмарах» и что «их лица не выглядят человеческими». Реалистичные фигуры персонажей Sazae-san создали для специальной выставки, посвящённой 50-летию аниме.

https://twitter.com/GALAXYSYRUPPI/status/1110284543682990080

Напомним, Sazae-san — это популярная японская манга и одноимённый аниме-сериал, посвящённый жизни обычной домохозяйки. История так понравилась жителям Японии, что Sazae-san стал самым длительным аниме-сериалом в истории.