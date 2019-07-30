Тель-Авив, Израиль, , 15:49 — REGNUM

В тюрьмах Израиля еще 19 палестинских заключенных объявили голодовку, протестуя против регулярных арестов, проводимых силовиками страны. Об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Причиной недовольства заключенных стал тот факт, что израильские военные имеют право задерживать палестинцев на основании одного лишь подозрения в создании угрозы для национальной безопасности.

Как отметил представитель Общества заключенных Палестины Хасан Абдураббу, 19 человек выразили поддержку другим 10 заключенным, объявившим о голодовке в июне 2019 года.

Журналисты агентства напоминают, что военные Израиля имеют право задержать любого палестинца на срок от одного до шести месяцев без предъявления обвинения, кроме того, срок заключения может постоянно продлеваться до пяти лет.

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