Вашингтон, , 16:12 — REGNUM

Пользователь с ником Mordor опубликовал глобальную модификацию для игры Diablo II, над которой он работал последние 13 лет. Всего за несколько дней его разработка стала самой популярной модификацией в мире, сообщает геймер на своей странице на Patreon 30 июля.

Модификация The Hell 2 добавляет в игру множество нового контента: новый движок с поддержкой высокого разрешения изображения, исправление всех ошибок оригинальной игры, 29 новых классов персонажа, увеличенное количество инвентаря и новые слоты под оружие и броню.

Напомним, оригинальная Diablo II вышла в 2000 году и стала одной из самых популярных видеоигр в истории. По сюжету проекта, игрок может выбрать себе персонажа из нескольких разноплановых героев и отправится в путешествие по миру Санктуария. Позже к Diablo II вышли несколько дополнений и полноценное сюжетное продолжение.