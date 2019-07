Вашингтон, , 15:42 — REGNUM

Название новой игры популярной франшизы Need For Speed утекло в сеть до официального анонса Electronic Arts. Об этом 30 июля сообщил портал VG247.

https://twitter.com/albergoku94/status/1156124423629484032

Утечку допустил австралийский ритейлер Gameware, следующая игра серии будет назваться Need For Speed: Heat. Сайт также кратковременно выложил изображения её постеров для платформ PS4 и Xbox One. В позициях не была указана точная дата релиза, однако было написано, что игра выйдет в 2019 году.

Напомним, ранее Electronic Arts сообщила, что новая часть автосимулятора Need For Speed выйдет осенью 2019 года. Стоит отметить, что на прошедшей в июне выставке E3 компания не сообщила никакой дополнительной информации по поводу её выхода.

