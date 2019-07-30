Вашингтон, 30 июля 2019, 15:42 — REGNUM
Название новой игры популярной франшизы Need For Speed утекло в сеть до официального анонса Electronic Arts. Об этом 30 июля сообщил портал VG247.
https://twitter.com/albergoku94/status/1156124423629484032
Утечку допустил австралийский ритейлер Gameware, следующая игра серии будет назваться Need For Speed: Heat. Сайт также кратковременно выложил изображения её постеров для платформ PS4 и Xbox One. В позициях не была указана точная дата релиза, однако было написано, что игра выйдет в 2019 году.
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Напомним, ранее Electronic Arts сообщила, что новая часть автосимулятора Need For Speed выйдет осенью 2019 года. Стоит отметить, что на прошедшей в июне выставке E3 компания не сообщила никакой дополнительной информации по поводу её выхода.
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