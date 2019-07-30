Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM

По факту нападения на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба действительно открыто уголовное дело. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передаёт ИА Znak.

Дело возбуждено по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Сейчас с пострадавшим работают дознаватели. Ситуацию контролирует начальник отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу Александр Маликов, сообщил Горелых.

Напомним, общественника Алексея Беззуба избили 24 июля средь бела дня. Активист выразил несогласие с тем, что нанесённый ему вред был квалифицирован полицией как «лёгкий».

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