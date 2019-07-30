Нур-Султан, , 15:36 — REGNUM

Авиарейс казахстанской компании FlyArystan Уральск — Алма-Ата был задержан по причине необходимости дополнительной проверки системы управления подачи воздуха, сообщили 30 июля в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что после проверки самолет был допущен к эксплуатации. «Наши инженера провели полную проверку воздушного судна, на что потребовалось определенное время», — заявили в компании.

После получения информации о задержании рейса всем пассажирам было предоставлено питание, добавили в FlyArystan. Кроме того, 50 человек были размещены в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля казахстанская авиакомпания FlyArystan перенесла авиарейс Уральск — Алма-Ата с 1:15 (23:15 29 июля по московскому времени) на 14:00 (12:00 по московскому времени). Местные СМИ со ссылкой на директора аэропорта «Орал» Хайретдина Раскалиева сообщили, что причиной задержки является неисправность двигателя самолета.

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