Анкара, , 15:38 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции с начала 2016 года задержали свыше 795 тыс. нелегальных мигрантов, об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Беженцы, въехавшие на территорию страны незаконны, пользовались услугами контрабандистов, которых, за указанный период, было арестовано порядка 18 тыс. человек.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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