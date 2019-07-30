Москва, , 15:59 — REGNUM

Свыше 60 человек были арестованы после несогласованной акции, прошедшей 27 июля в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Если точно, 61 человек», — уточнили в пресс-службе.

В настоящий момент в судах столицы зарегистрировано 278 административных материалов. 161 задержанному были вынесены штрафы.

Напомним, на митинге так называемых независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва были задержаны свыше одной тысячи человек. Порядка 600 участников протестов не являлись жителями столицы. Среди задержанных были провокаторы, в том числе те, кто распылил газ возле здания столичной мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин назвал несанкционированный митинг 27 июля спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками.

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