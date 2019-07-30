Рим, , 15:29 — REGNUM

Заявления на сдачу вступительных экзаменов для поступления на факультеты медицины и стоматологии подали более 68 тысяч итальянских абитуриентов, что является историческим рекордом, передает Il Fatto Quotidiano во вторник, 30 июля.

При этом, как отмечается, общее число мест на отделениях медицины и хирургии, а также стоматологии, осталось неизменным — чуть менее 13 тысяч.

Ранее итальянские власти и профсоюзы медицинских работников заявляли об острой нехватке специалистов. Следствием такого положения является, в том числе, очень продолжительное ожидание приема у врача-специалиста.

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