Куньмин, Китай, , 15:28 — REGNUM

Четырнадцать человек погибли в результате природных бедствий вроде наводнений и схода оползней в провинции Юньнань на юго-западе Китая начиная с 25 июля текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Природные бедствия привели к тому, что три человека оказались пропавшими без вести, сообщили в комитете по борьбе с природными катаклизмами провинции Юньнань. Мощные ливни привели к тому, что по меньшей мере 35 тыс. человек по всей провинции пострадали. Было смыто 40 жилых домов и еще 147 получили повреждения, было также повреждено почти 1,5 тыс. га зерновых.

В настоящее время местные власти направили рабочие группы для оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ и устранении последствий разгула стихии. Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Сычуань семеро человек пропали без вести после сильных ливней.

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