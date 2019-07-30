Лондон, , 16:09 — REGNUM

В ближайшее время в некоторых районах Великобритании пройдут дожди, поэтому из-за неблагоприятных погодных условий, возможны, «подтопления домов и предприятий». Об этом, как передает Press Association, сообщили 30 июля в метеорологической службе страны.

Великобритания (cc) tpsdave

По словам синоптиков, суровые погодные условия ожидаются на большей части территории страны, местами выпадет от 20 мм до 30 мм осадков.

«Существует некоторая вероятность подтопления домов и предприятий во время прогнозируемых грозовых ливней», — говорится в сообщении метеорологической службы.

Напомним, на прошлой неделе в Кембридже был зафиксирован температурный рекорд — 38,7 °C, который превысил предыдущий — 38,5 °C, зафиксированный в Фавершеме в августе 2003 года.