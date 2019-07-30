Мурманск, , 15:20 — REGNUM

В честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров, положившей начало освоения края, заслуги северян в развитии Мурманской области отметят специальным памятным знаком, сообщается на официальном портале Правительства Мурманской области.

Временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Чибис поддержал инициативу знаменитого путешественника, исследователя, художника Фёдора Конюхова об учреждении памятного наградного знака в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров. По задумке исследователя, в год юбилея экспедиции, результаты которой во многом заложили основы для освоения Кольского Заполярья и русской Арктики, важно отметить вклад тружеников, учёных, промышленников региона в его развитие.

«По сути именно тогда был дан старт системному освоению Арктики. С тех пор множество людей приехали сюда, чтобы жить, работать, добывать богатства этой земли. Их жизнь и работа достойны уважения. Я предлагаю выпустить знак в честь 125-летия экспедиции Витте и наградить этим знаком тех, кто внес свой вклад в освоение русской Арктики», — отметил Фёдор Конюхов.

Андрей Чибис подчеркнул, что искренне гордится людьми, которые живут и трудятся в Мурманской области, и считает очень важным отметить по достоинству тех, кто своим каждодневным трудом прославляет регион, укрепляет его безопасность, развивает экономику и промышленность, заботится о жителях региона.

«Огромное Вам спасибо за это предложение. Замечательный и очень символический повод, чтобы отметить тех, кто вложил все свои силы в развитие и процветание Мурманской области», — сказал Андрей Чибис.

Андрей Чибис и Фёдор Конюхов договорились, что первое награждение памятным знаком состоится по возвращению путешественника из экспедиции 11 августа. Планируется, что в мероприятии примут участие знаменитые полярники Артур Чилингаров и Виктор Боярский.

Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области и легендарного путешественника состоялась на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Фёдор Конюхов станет специальным гостем экспедиции крупнейшего в мире атомохода на Северный полюс. Отправление ледокола состоится вечером 30 июля.

В эту навигацию это пятый и последний рейс атомохода на Северный полюс. Участники экспедиции достигнут Вершины планеты, а также пройдут водами Арктики к самой северной точке России — легендарному архипелагу Земля Франца-Иосифа. Маршрут круиза начинается в Мурманске. Экспедиция на Северный полюс по праву считается уникальной. Участники круиза смогут на экспедиционных лодках высадиться на живописные берега, осмотреть Арктику с высоты птичьего полета с борта вертолета.