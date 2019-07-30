Москва, , 15:19 — REGNUM

Все пострадавшие на несанкционированном митинге в Москве на совести организаторов беспорядков, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 30 июля в эфире ТВЦ.

«В течение дня к врачам обратилось несколько десятков человек. В понедельник в больницах было двое, сегодня они выписаны. Но сколько бы их ни было, всё равно очень жаль. Кстати, пострадали несколько росгвардейцев и полицейских. Все они на совести организаторов беспорядков. Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий. Но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», — сказал он.

Ранее Собянин поблагодарил полицию и Росгвардию за работу на несанкционированном митинге в Москве 27 июля.