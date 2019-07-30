Тель-Авив, Израиль, , 15:24 — REGNUM

Суд Израиля приговорил палестинского адвоката Тарика Баргута к 13,5 годам лишения свободы. Об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Осужденный является членом Организации освобождения Палестины, в заявлении по поводу его приговора не сообщаются обвинения, которые были выдвинуты в его адрес.

Баргут был арестован сотрудниками правоохранительных органов Израиля в феврале 2019 года во время военной спецоперации в городе Рамалла.

Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярно проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, целью силовиков являются представляющие угрозу для безопасности страны палестинцы.

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