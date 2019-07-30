Тель-Авив, Израиль, 30 июля 2019, 15:24 — REGNUM
Суд Израиля приговорил палестинского адвоката Тарика Баргута к 13,5 годам лишения свободы. Об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Осужденный является членом Организации освобождения Палестины, в заявлении по поводу его приговора не сообщаются обвинения, которые были выдвинуты в его адрес.
Баргут был арестован сотрудниками правоохранительных органов Израиля в феврале 2019 года во время военной спецоперации в городе Рамалла.
Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярно проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, целью силовиков являются представляющие угрозу для безопасности страны палестинцы.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Израиля арестовали еще шестерых палестинцев — СМИ