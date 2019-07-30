Москва, , 15:16 — REGNUM

Полиция и Росгвардия выполняла свой долг, работая на митинге 27 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что участники акции в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной и полиция практически вообще не реагировала.

«Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал. Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. И я хотел бы сказать «спасибо» полицейским и сотрудникам Росгвардии — они выполняли свой долг», — сказал мэр.

Ранее Сергей Собянин назвал митинг 27 июля в Москве спланированными беспорядками.