Москва, , 15:12 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин считает несанкционированный митинг 27 июля спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками. Об этом он заявил 30 июля в эфире ТВЦ.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как я оцениваю? Как массовые беспорядки, — ответил Собянин на вопрос журналистки. — Заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался».

Он отметил, что «прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошёл без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию».

Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. В результате неё было задержано более тысячи человек.