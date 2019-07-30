Пыть-Ях, Югра, , 15:09 — REGNUM

В Югре директор туристического агентства подозревается в хищении более 500 тысяч рублей на организации детского отдыха в Крыму. Мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В ходе расследования выяснилось, что у турагентства из Пыть-Яха был заключён договор с туристической фирмой Тюмени на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей от 6 до 17 лет в Крыму. В стоимость договора была включена организация проезда воздушным транспортом — бронирование и приобретение билетов на 72 детей. Стоимость билетов в общую стоимость договора не входила.

Директор турагентства из Пыть-Яха, достоверно зная, что стоимость авиабилетов составляет более 28 тысяч рублей, заключил с родителями договоры, условия которых дублировались в части оказания услуг по бронированию и приобретению авиабилетов. И он указал стоимость билетов в Крым 36 тыс. рублей.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).