Чэнду, Китай, , 15:02 — REGNUM

Семеро человек пропали без вести после мощного ливня в провинции Сычуань на юго-западе страны, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Проливные дожди начались в 9:00 по местному времени 28 июля в уезде Ганьло Ляньшань-Ийского автономного округа. Максимальный объем осадков превысил 109 мм, что вызвало наводнения и сход оползней, нарушение движения транспорта, а также работы инфраструктуры электроснабжения и связи.

На данный момент шестеро строителей железной дороги Чэнду-Куньмин и один местный житель числятся пропавшими без вести, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Ведутся поисково-спасательные работы.

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