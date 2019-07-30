Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест индивидуального предпринимателя Валерия Кудряшова, обвиняемого в совершении крупного мошенничества с деньгами, выделенными Министерством культуры РФ на капремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения — «Здание Главного Кригс-Комиссариата «Интендантские склады».

Следствие настаивало на помещении Кудряшова в СИЗО, однако суд решил ограничиться более мягкой мерой пресечения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, среди задержанных органами ФСБ России по этому делу оказался и руководитель Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области Алексей Бирюков.

По версии следствия, в 2015—2017 годах Бирюков, в то время заместитель директора по стратегическому развитию ФГКУ «Северо-западная дирекция» Минкультуры РФ, оказывал содействие Кудряшову и гендиректору АО «Ремстройфасад» Николаю Булыгину при совершении ими мошенничества — хищения денежных средств в размере не менее 25,69 млн рублей, принадлежащих ФГКУ,

Как считает следствие, Кудряшов, используя фирмы-однодневки, получил денежные средства, перечисленные ФГКУ на расчетные счета АО «Ремстройфасад», после чего обналичил их. Сам Кудряшов вину не признает. Он отправлен под арест до 10 сентября.

Ранее на тот же срок Булыгин был отправлен под стражу в СИЗО, а Бирюков — под домашний арест. Первый не признает свою вину, а второй вину признал.

Здание Интендантских складов на улице Глинки в центре Петербурга было возведено в 1770-х годах, архитектор неизвестен. В первой половине ХХ века к трем этажам пристроили еще два. Реконструкция началась еще в 2015 году ради того, чтобы туда въехали различные учреждения, включая региональную дирекцию Министерства культуры.

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