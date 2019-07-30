Москва, , 14:51 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове. Документ опубликован на официальном сайте правительства России.

Распоряжение открывает новую гавань для выполнения международных полетов воздушных судов и устанавливает в ней постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу страны.

Другим пунктом документа глава правительства закрыл для обслуживания воздушных судов аэропорт «Центральный», расположенный в черте Саратова.

Распоряжение об открытии аэропорта вступает в силу с 21 августа. Сроки закрытия старого аэропорта не указаны.

Ранее СМИ сообщали, что первый полёт из нового аэропорта в Саратове запланирован на 20 августа.