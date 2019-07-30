Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM

Заключенные колонии ЛА-155/8 в поселке Заречном Алма-Атинской области Казахстана, подвергавшиеся пыткам и издевательствам со стороны сотрудников исправительного учреждения, переведены в другую колонию. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе МВД республики.

В министерстве уточнили, что по поручению главы МВД Ерлана Тургумбаева в регион была направлена специальная комиссия, которая займется расследованием случаев насилия над заключенными.

Кроме того, после инцидента заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы Алма-Атинской области представлен на увольнение.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в ведомстве изучили 40 опубликованных в сети роликов, на которых запечатлены кадры применения силы к заключенным. По его словам, семь сотрудников колонии уволены, в том числе начальник учреждения и два его заместителя. Пятеро работников исправительного учреждения задержаны и помещены в следственный изолятор.

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