Нальчик, , 14:47 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии раскрыта преступная схема хищения бюджетных денежных средств. В ее создании подозревают депутата совета местного самоуправления селения Псыгансу, который является учредителем и руководителем ООО «Урванский пищекомбинат».

«В 2016 году он разработал механизм хищения, заключавшийся в фальсификации документов о трудоустройстве и размерах среднемесячного заработка лиц, имеющих право на признание безработными», — сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Им была создана организованная группа, в которую были вовлечены 47 человек. Разъяснив им схему деятельности, злоумышленник внес в трудовые книжки граждан записи о том, что они якобы являлись работниками Урванского пищекомбината. После этого им были изготовлены подложные справки о их средней заработной плате, и документы были отправлены в центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района. На основании липовых документов на счета участников преступной группы поступили 1 792 644 рубля.

По данному факту служебного подлога и мошенничества, совершенного организованной группой, в отношении депутата возбуждено уголовное дело. Оно соединено в одно производство с уголовным делом в отношении 47 жителей Черекского района, которые обобрали бюджет.