Лондон, , 15:13 — REGNUM

Брат террориста Салмана Абеди, устроившего взрыв в фойе «Манчестер-Арены» в 2017 году, предстанет перед судом в ноябре. Об этом передает Daily Mail со ссылкой на постановление суда.

22-летний Хашем Абеди обвиняется в покупке химических веществ для изготовления бомб и изготовлении детонационных трубок, а также в помощи при покупке автомобиля для хранения компонентов.

«Он (Хашем Абеди) предстанет перед судом в Центральном уголовном суде Лондона 5 ноября», — объявил судья Найджел Суини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2017 г. в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. В результате взрыва погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Теракт осуществил смертник Салман Абеди.