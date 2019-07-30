Хух-Хото, Китай, , 14:35 — REGNUM

Внутренняя Монголия на севере Китая высадила более 800 тыс. га лесов в горах Большой Хинган за прошедшие семьдесят лет, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Начиная с 1949 года регион начал проводить политику лесопосадок, высаживая ель, облепиху и сибирский кедр, сообщили в местной администрации лесничества. Кроме того, регион также разработал собственную «лесную экономику» для реализации проекта устойчивого развития местной экосистемы.

В настоящее время в горах Большой Хинган имеется около 10,3 млн га лесистой местности и около 8,37 млн га лесов. При этом, покрытие лесами в провинции достигает 78%, говорится в отчете по итогам девятого исследования лесных ресурсов Китая.

Планируется, что на участке гор Большой Хинган во внутренней Монголии будет обеспечено 1,3 млрд кубометров живых деревьев, а степень покрытия лесами достигнет 80,8% уже к 2035 году.