Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM

Доименование екатеринбургского метро в честь великого советского писателя Павла Бажова или экс-президента РФ Бориса Ельцина — небезусловная затея. Так считает представитель экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Константин Пудов, передаёт ЕАН.

Пудов напомнил, что в честь Ельцина уже названы городская улица и федеральный университет, хотя ранее в городе и обсуждалась идея присвоить имя Ельцина и подземке. Тем не менее, выбор уже сделан, поэтому в данном случае вопрос исчерпан, считает представитель Чернецкого.

Идею доименовать метро именем Бажова Пудов и вовсе назвал «сомнительной».

»Какое отношение классик имеет к метро, я не знаю», — заявил деятель.

Напомним, идею присвоить городскому метро имя Бажова или Ельцина предложила миллиардный пассажир подземки Диана Мустакимова. Вопрос о доименовании был задан ей вице-спикером гордумы Виктором Тестовым.

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