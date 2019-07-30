Янино, , 14:30 — REGNUM

Новое пожарное депо открыли 30 июля в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Оно будет обеспечивать пожарную безопасность населенных пунктов Янино, Колтуши и города Кудрово, всего с населением более 80 тысяч человек.

В новой пожарной части базируется подразделение Ленинградской областной противопожарной спасательной службы — «Леноблпожспас». Депо в Янино рассчитано на три машиновыезда, дежурство там будут нести 46 спасателей, для которых приобретены пожарные машины, специальная техника, инвентарь и обмундирование.

«Открытие пожарного депо в Янино — последовательная политика региона по обеспечению новостроек всей необходимой инфраструктурой, и в первую очередь — компонентами безопасности», — отметил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пожарное депо в Янино построено на средства застройщиков, возводящих жилье в этом поселке. Общая площадь объекта — 948 кв. м, стоимость — около 109 млн рублей.

В 2019 году в Ленинградской области вводятся в строй четыре новых здания для пожарных частей: в Сясьстрое и поселке Семиозерье Выборгского района, в Кудрово и Янино Всеволожского района. Также в 2019 году начнется строительство пожарных депо в Сертолово и Северном Кудрово.

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