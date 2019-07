Санья, Китай, , 14:29 — REGNUM

Популярный персонаж японских мультфильмов Hello Kitty получит свой тематический парк в китайской островной туристической провинции Хайнань на юге страны уже к 2024 году, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Согласно соглашению, подписанному между компанией Sanrio (Shanghai) International Trade Co., Ltd., которая владеет правами на бренд Hello Kitty и китайской компанией Funde Holding Group Co., Ltd., тематический парк расположится на Заливе Хайтан. Проект помимо парка также включает строительство гостиниц и торговых площадей.

Как ожидается, парк получит сможет «переваривать» более 2 млн туристов ежегодно после открытия в 2024 году, отметил председатель Funde Holding Group Co., Ltd. Пань Цзядэ.

Отметим, что островная провинция Хайнань намерена к 2025 году стать международным центром туризма и потребления. Для этого власти вводят различные меры стимуляции, включая создание магазинов беспошлинной торговли, офшорных зон и зон опережающего экономического развития в сфере туризма. По официальным данным, за первую половину 2019 года провинцию посетило 38,6 млн туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.