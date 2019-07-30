Брянск, , 14:28 — REGNUM

Глава Брянской области Александр Богомаз раскритиковал работу лечебных учреждений, в которых пациенты не могут сдать кровь в день обращения. Губернатор поручил главам муниципальных образований взять на личный контроль эту ситуацию и начинать свой рабочий день с поездок в районные больницы, сообщила 30 июля пресс-служба областного правительства.

Каждому главе муниципалитета придётся отчитаться перед губернатором о работе пунктов сдачи крови в своих районных лечебных учреждениях. Губернатор подчеркнул — жители области не должны тратить своё время, чтобы по несколько раз приезжать в поликлинику: сначала за талонами, а потом для забора крови.

«Что касается главврача стародубской больницы, где это всё произошло, чтобы через неделю его на этой должности не было!» — распорядился Александр Богомаз.

Жители Стародубского района пожаловались губернатору, что талон на анализ дают с задержкой на несколько дней. При этом через дорогу от больницы в частной клинике забор крови проводят сразу. В районе проживает не более 40 тысяч населения.