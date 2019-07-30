Наньнин, Китай, , 14:27 — REGNUM

Таможня города Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая расследовало 1203 случая контрабанды за первую половину 2019 года, включая случаи контрабанды частей редких животных и иностранного мусора, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Таможня Наньнина сообщила о ряде случаях контрабанды слоновой кости и изделий из неё, контрабанды панголин и сушеных морских коньков. Более 3,7 тыс. тонн контрабандного мусора было изъято, а также более 8,1 тыс. замороженной пищи, сигарет, вина, лекарств и оружейных патронов.

В общей сложности была пресечена попытка контрабанды товаров на сумму около 5,75 млрд юаней ($834 млн), сообщили в таможне Наньнина. При этом, таможенные органы сообщили, что намерены наращивать сотрудничество с различного рода департаментами в целях борьбы с контрабандой.

Как сообщало ИА REGNUM, морской полицией китайской провинции Цзянсу на востоке Поднебесной была изъята партия контрабандных нефтепродуктов объемом почти 1 тыс. тонн.

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