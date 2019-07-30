Анкара, , 14:07 — REGNUM

Чтобы на отдыхе за границей не попасть в критическую ситуацию, которая может привести к летальному исходу, туристам из России перед поездкой следует более внимательно относиться к своему здоровью. Об этом заявил генеральный консул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.

Турецкий пляж (cc) auozkan

Прежде всего такие рекомендации адресованы пожилым людям, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рогоза напомнил, что в условиях жаркого и влажного климата эти болезни могут обостряться.

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«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — приводит РИА Новости слова собеседника.

По словам Рогозы, это и случаи злоупотребления спиртным, и несчастные случаи на воде.

Генконсул отметил, что при необходимости туристам следует незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее консул Украины в Анталье Вячеслав Хоменко заявлял, что за период с мая по июнь 2019 года в районе турецкой Антальи скончались 13 граждан Украины. Он уточнил, что, в основном это пожилые люди, которые приехали на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин — сердечные приступы.

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