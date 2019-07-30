Вильнюс, , 13:51 — REGNUM

Ситуацию в Литве вокруг заражений инфекциями, переносимыми клещами, можно приравнять к эпидемии, а власти страны должны ввести срочную бесплатную вакцинацию населения от клещевого энцефалита. Такое мнение высказывает депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Айсте Гедвилене, которая отправила соответствующий депутатский запрос в литовский минздрав, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 июля.

По мнению политика, на это указывает статистика заражений в Литве. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Литве на 100 тыс. жителей приходится 15 случаев заболеваний клещевыми инфекциями, тогда как ВОЗ рекомендует странам начать бесплатную вакцинацию населения при уровне 5 заболеваний на 100 тыс. жителей, то есть в три раза меньше, чем сегодня в Литве.

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При этом власти Литвы планируют вопрос компенсаций вакцин рассмотреть только на следующий год. Политик приводит пример Австрии, где в 1982 году уровень заболеваемости достиг отметки в 8,75 случаев на 100 тыс. населения, после чего началась кампания по бесплатной вакцинации. В итоге сегодня привито 80−90% населения, а показатель заболеваемости снизился в 12 раз.

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Напомним, в этом году в Литве от клещевого энцефалита погибло два человека из 99 заболевших, число заболеваний болезнью Лайма исчисляется сотнями случаев. Прививок от болезни Лайма не существует, однако инфекция эффективно лечится антибиотиками. От энцефалита антибиотиков не существует, однако вакцинация является надёжным методом профилактики болезни.

Напомним также, что Литва занимает первое место в ЕС по количеству заболеваний от инфекций, переносимых клещами. Однако власти отказались от химической обработки лесов и полей для борьбы с популяцией клещей.

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