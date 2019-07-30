Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM

Жители Васильевского острова Петербурга, по их собственному выражению, вновь получили возможность бесплатной «экскурсии по рекам и каналам» из-за очередного прорыва трубопровода недалеко от метро «Приморская». Это уже четвертый дефект за неделю и третий в непосредственной близости от станции метро.

По сообщениям очевидцев, ночью с 29 на 30 июля вода разлилась на Наличной улице вдоль трамвайных линий, автомобили перемещались «вплавь».

"Ночью прорвало дырку рядом с первой. Цирк продолжается», — заявил местный житель Олег, который опубликовал в сети видео разлива.

Заметим, накануне у «Приморской» уже бил фонтан воды выше проводов, как раз рядом с тем местом, где менее недели назад так же фонтанировало содержимое трубопровода.

«Это уже не смешно», — констатируют василеостровцы.

В ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ночью действительно случилось вытекание воды на поверхность на Наличной улице. Дефект был обнаружен в результате гидравлических испытаний, которые и приводят к постоянным прорывам на одной и той же магистрали.

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