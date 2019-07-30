Владикавказ, , 13:44 — REGNUM

Работники «Почты России» в Северной Осетии в скором времени будут получать больше за свой труд. Прибавка к зарплате составит 20%, сообщил директор регионального филиала компании Олег Калоев на встрече с главой республики Вячеславом Битаровым.

Повышенную заработную плату почтовые работники будут получать уже с 1 ноября 2020 года. При этом изменения коснутся практически всех сотрудников: почтальонов, операторов, заместителей начальников и начальников почтовых отделений — всего более чем 950 человек.

Напомним, в первом полугодии 2019 года средняя зарплата работников «Почты России» в Северной Осетии составляла 15 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что разработана программа по повышению заработной платы сотрудникам, которая затронет 210 тыс. человек.