Томск, , 13:42 — REGNUM

Спасатели предупредили жителей Томской области о надвигающейся непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах области во второй половине дня 30 июля и ночью 31 июля ожидаются умеренные дожди (по северу сильные), грозы. Также возможен град, а ветер усилится до 10−15 м/с, местами прогнозируются порывы до 18−23 м/с.

Жителям региона рекомендовано соблюдать меры безопасности, в частности, пережидать порывы ветра в помещении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в Томской области объявлялось ранее на 17−19 июля. Затем его продлили и на 20 июля.

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