Банги, , 13:28 — REGNUM

Власти Центральной Африканской Республики (ЦАР) обнародовали выводы по предварительным результатам расследования дела об убийстве трёх российских журналистов в ЦАР. Как следует из коммюнике с официальным заявлением (датирован 26 июля 2018 года), опубликованного изданием AfriquePanorama, по версии следствия, убитые Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко стали жертвами неустановленных вооружённых бандитов.

Читайте также: Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства российских журналистов

Также уточняется, что 21 сентября 2018 года дело было поручено верховному следственному судье. Сообщалось, что после оглашения полных результатов расследования он намерен ходатайствовать о приостановке следственных мероприятий до тех пор, пока не появятся новые материалы по этому делу.

Также по теме: В МИД РФ призвали избегать домыслов об убийстве журналистов в ЦАР

Как сообщало ИА REGNUM, трое российских журналистов — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль — были убиты в Центрально-Африканской Республике 30 июля 2018 года. как позднее выяснилось, в ЦАР они поехали осуществлять некое расследование по заказу так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР), который создал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. Группа журналистов планировала снимать документальный фильм о частной военной компании «Вагнер».

Несмотря на то, что ЦАР входит в десятку наиболее опасных стран мира, журналистам не была обеспечена охрана, они прибыли в республику по обычным туристическим визам. При себе у них были только журналистике удостоверения. Предположительно, на представителей СМИ напали ради ограбления и затем убили.

Читайте ранее в этом сюжете: СК дал комментарий хода расследования убийства российских журналистов в ЦАР