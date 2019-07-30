Уральск, Казахстан, , 13:25 — REGNUM

В казахстанском городе Уральске рейс авиакомпании FlyArystan задержали по причине отказа двигателя самолета. Об этом 30 июля сообщает издание «Мой город» со ссылкой на директора аэропорта «Орал» Хайретдина Раскалиева.

По его словам, в настоящее время инженеры уже устранили неисправность, и вылет запланирован на 14:00 (12:00 по московскому времени). До неполадок вылет рейса Уральск — Алма-Ата был запланирован на 1:15 (23:15 29 июля по московскому времени).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля комитет гражданской авиации Казахстана приостановил свидетельство на выполнение авиационных работ авиакомпании «Дельта Юг» за сокрытие авиапроисшествия в Кызыл-Ординской области.

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