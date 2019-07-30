Коломна, Московская область, , 13:46 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 700 граммов наркотического вещества в ходе оперативно-розыскных мероприятий на 124 км автодороги М-5 «Урал». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Во время «рейда» в Коломенском городском округе был остановлен автомобиль под управлением 40-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

«В ходе досмотра автомашины правоохранители обнаружили и изъяли завернутое в полиэтилен вещество, которое по результатам химического исследования является меткатиноном, производным наркотического средства — метилэфедрона, общей массой более 700 граммов», — уточнила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание по статье ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ о покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. В соответствии с законом, максимальное лишение свободы по данным статьям составляет 20 лет.