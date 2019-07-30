Москва, , 13:19 — REGNUM

Законопроект, регулирующий размер компенсации за изъятие собственности в связи с расширением Москвы, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

Инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда. Нормы дают владельцу право на получение справедливого и равноценного возмещения за принудительное изъятие недвижимого имущества, размер которого определяется судом.

Правовые акты, которыми утверждается документация по планировке территории, в целях реализации которой принимаются решения об изъятии земельных участков для государственных нужд, могут быть приняты значительно раньше, чем решения об изъятии соответствующих земельных участков. В таком случае стоимость изымаемого имущества, определенная на день, предшествующий дню принятия актов об утверждении документации по планировке территории, может иметь значительное расхождение со стоимостью такого имущества, определенной на дату принятия соответствующего решения об изъятии, отмечают авторы.

В случае принятия закона стоимость имущества, изымаемого в случаях, предусмотренных законом № 43-ФЗ, будет определяться в общем порядке, установленном главой VII. 1 Земельного кодекса Российской Федерации.