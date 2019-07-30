Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM

Городская больница в Красноуфимске (Свердловская область) смогла пролечить 460 человек благодаря внедрению новых методов диагностики и лечения заболеваний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском минздраве.

В больнице создали отделение, которое выполняет рентгенохирургические методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря этому за полгода в медучреждении сделали более 340 коронарографий для диагностики ишемической болезни сердца, а также 120 стентирований артерий сердца, как в плановом, так и в экстренном режиме.

Для организации отделения и всех сопутствующих мероприятий затратили 51 миллион рублей. Модернизация больницы проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранения».

Напомним, недавно в Свердловской области прошла акция «#Добровсело». Волонтёры-медики помогли жителям Асбеста пройти медосмотр,.

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