Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM

В Свердловской области за последние годы наблюдается так называемый «русский крест», когда смертность в регионе превышает рождаемость. Об этом заявил заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы можем отметить, что положительная тенденция только в Екатеринбурге, где количество родившихся больше, чем смертность, при этом всё равно, количество родившихся там снижается. Были показатели 24 тысячи, сегодня порядка 18 тысяч», — сообщил чиновник, отвечая, но вопрос депутата свердловского Заксобрания.

Напомним, что Андрей Корюков представил депутатам Законодательного собрания Свердловской области план мероприятий по реализации Стратегии развития региона с 2016 по 2020 годы. Одним из пунктов стратегии является снижение детской смертности, которую, по словам чиновника, можно решить за счёт внедрения высоких медицинских технологий, позволяющих сохранять жизнь недоношенным детям.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в Свердловской области снижается рождаемость и увеличивается смертность. В итоге наблюдается естественная убыль населения. Также синижается количество зарегистрированных браков.

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