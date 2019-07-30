Екатеринбург, 30 июля 2019, 13:10 — REGNUM
В Свердловской области за последние годы наблюдается так называемый «русский крест», когда смертность в регионе превышает рождаемость. Об этом заявил заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что Андрей Корюков представил депутатам Законодательного собрания Свердловской области план мероприятий по реализации Стратегии развития региона с 2016 по 2020 годы. Одним из пунктов стратегии является снижение детской смертности, которую, по словам чиновника, можно решить за счёт внедрения высоких медицинских технологий, позволяющих сохранять жизнь недоношенным детям.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в Свердловской области снижается рождаемость и увеличивается смертность. В итоге наблюдается естественная убыль населения. Также синижается количество зарегистрированных браков.
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