Кабул, , 13:21 — REGNUM

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), с начала 2019 года в Афганистане в результате продолжающегося конфликта погибли 3 тыс. 812 мирных граждан. Об этом 30 июля сообщается на сайте организации.

Значительно увеличилась доля смертей от действия войск НАТО, сражающихся с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ООН, жертвами правительственных войск и их союзников стали 717 человек.

В настоящее время представители Соединенных Штатов проводят переговоры с террористами в надежде заключить мирное соглашение к 1 сентября 2019 года, однако боевые действия продолжаются.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.