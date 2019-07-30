Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:00 — REGNUM

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №1 удалили у 64-летней женщины четырёхкилограммовую опухоль. Как рассказали ИА REGNUM в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, пациентка была доставлена из городского онкологического диспансера. Сложность для хирургов заключалось в том, что у женщины была только одна почка с явлениями почечной недостаточности.

Операция прошла успешна, на вторые сутки пациентку перевели в общую палату.

Отметим, что в Новокузнецкой городской клинической больнице ежегодно проводится около 800 операций пациентам с онкологическими новообразованиями. За шесть месяцев 2019 года хирурги медучреждения провели 451 операцию.

Новокузнецкая городская клиническая больница № 1, согласно данным на официальном сайте учреждения, имеет статус крупнейшей больницы Сибири. Ежегодно здесь оказывают помощь 40 тыс. пациентам, через амбулаторно-поликлинический комплекс проходит более 500 тыс. человек.