Иркутск, , 12:55 — REGNUM

Спасатели задействовали авиацию для доставки гуманитарных грузов в отдалённые населённые пункты Тулунского района Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

29 июля пострадавшим от наводнения жителям сёл Владимирское, Кирейское и Перфиловское были доставлены продукты и питьевая вода — всего около 2,35 тонны грузов. 30 июля вертолёты доставляют грузы в посёлки Уйгат, Аршан, Белая Зима, Баракшин.

Кроме того, при помощи авиации в сёла перевозят работников администраций муниципальных образований, врачей.

Напомним, в Тулун вновь пришла большая вода. Как сообщало ИА REGNUM, на 14 часов по местному времени 30 июля уровень воды в реке Ия составил 10,43 метра при критической отметке в семь метров. К 16 часам река поднялась ещё на 24 сантиметра.

По информации Иркутского гидрометцентра, вода продолжит прибывать 31 июля и может достигнуть отметки в 11,5 метров.

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